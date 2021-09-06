Зеленский добрался до Байдена. Нападки либералов на Беслан. Эксклюзив от Рогозина

Соловьев размазал Собчак и подробно разоблачил ее вранье об Афганистане

«Гаденыш Дудь еще на свободе!» Либеральные сволочи должны ответить за ложь о трагедии в Беслане

На «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Кому нужен талибский* Афганистан?

Поговорим об этом с нашими гостями: Александр Сладков, Дмитрий Ефимов, Аббас Джума.

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.