Соловьёв LIVE - Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Гаденыш Дудь еще на свободе!» Либеральные сволочи должны ответить за ложь о трагедии в Беслане
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На «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
Кому нужен талибский* Афганистан?
Поговорим об этом с нашими гостями: Александр Сладков, Дмитрий Ефимов, Аббас Джума.
*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ
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