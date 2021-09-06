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Соловьёв LIVE. Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова 06.09.2021

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Соловьёв LIVE 06.09.2021. Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

На «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Кому нужен талибский* Афганистан? 

Поговорим об этом с нашими гостями: Александр Сладков, Дмитрий Ефимов, Аббас Джума.

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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