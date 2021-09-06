Словосочетание "дом культуры" обретает новую жизнь. В рамках нацпроекта открывается более 300 таких объектов в год.

В деревне Старо-Никольское Воронежской области когда то был богатый колхоз Большевик, который своим работникам в 1971 сдал солидный и красивый дом культуры. Правда деревню местные величали Матренки, по имени помещицы Матрены. Ну то еще до революции было, но название прижилось. Это то что очень сложно понять городскому жителю у которого вообще нет проблем с выбором куда сходить отдохнуть.

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