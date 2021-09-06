Запад постоянно срывается в откровенную русофобию, и это стало настолько обыденным, что удивляют уже скорее не они, а мы. Что говорить о западе? В мире масса других событий, которым стоит уделять больше внимания. А запад движется по антироссийским рейсам, причем русофобию оплачивают не только частные фонды, но и государство. Вот в Таллине прошла конференция, организованная проправительственным фондом.

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