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Вечер с Владимиром Соловьевым 06.09.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 06.09.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (6 Сентября 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Запад постоянно срывается в откровенную русофобию, и это стало настолько обыденным, что удивляют уже скорее не они, а мы. Что говорить о западе? В мире масса других событий, которым стоит уделять больше внимания. А запад движется по антироссийским рейсам, причем русофобию оплачивают не только частные фонды, но и государство. Вот в Таллине прошла конференция, организованная проправительственным фондом.

 

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Комментариев: 1
Александр
6 Сентября 2021, 21:53
Яков Кедми прав. Всё остальное словоблудие и лицемерие... Увы
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