Анна Сочина стала гостем эфира Изоленты Live - вместе с ведущими Батыром Назаровом и Игорем Орловым обсудили проблемы российской мягкой силы. Чему нам стоит поучиться у Китая? А у США? Почему мы стесняемся американских методов? В чем заключается главная проблема нашей мягкой силы? И при чем здесь чиновники, отправляющие своих детей учиться на Запад и покупающие там недвижимость?

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