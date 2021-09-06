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Политическая Россия. Нет никакой мягкой силы России, пока наша элита смотрит на Запад 06.09.2021

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Политическая Россия 06.09.2021. Нет никакой мягкой силы России, пока наша элита смотрит на Запад
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Политическая Россия - Нет никакой мягкой силы России, пока наша элита смотрит на Запад (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Анна Сочина стала гостем эфира Изоленты Live - вместе с ведущими Батыром Назаровом и Игорем Орловым обсудили проблемы российской мягкой силы. Чему нам стоит поучиться у Китая? А у США? Почему мы стесняемся американских методов? В чем заключается главная проблема нашей мягкой силы? И при чем здесь чиновники, отправляющие своих детей учиться на Запад и покупающие там недвижимость?

 

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