Соловьев размазал Собчак и подробно разоблачил ее вранье об Афганистане

«Гаденыш Дудь еще на свободе!» Либеральные сволочи должны ответить за ложь о трагедии в Беслане

Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова

Сегодня в эфире «Стены Сосновского» с гостями и экспертами лечим паническую атаку «Дождя» (признан иноагентом), проверяем IQ Собчак и стендаперов, гоним «Немецкую волну»

Обсудим с нашими гостями: Сергей Карнаухов, Александр Мясников, Борис Якеменко и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Клизма для иноагентов. Депрессия и ложь «Дождя». Собчак с Веником. Стена Сосновского (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.