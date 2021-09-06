Соловьёв LIVE - Клизма для иноагентов. Депрессия и ложь «Дождя». Собчак с Веником. Стена Сосновского (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Гаденыш Дудь еще на свободе!» Либеральные сволочи должны ответить за ложь о трагедии в Беслане
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Сегодня в эфире «Стены Сосновского» с гостями и экспертами лечим паническую атаку «Дождя» (признан иноагентом), проверяем IQ Собчак и стендаперов, гоним «Немецкую волну»
Обсудим с нашими гостями: Сергей Карнаухов, Александр Мясников, Борис Якеменко и не только.
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