Смотрите в этом выпуске: скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо; в России начались единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов; на Красной площади в честь паралимпийцев был поднят российский флаг; завершена укладка газопровода «Северный поток-2»; в Москве прошла церемония вручения наград за вклад в развитие культуры и искусства; в Большом театре объявили победителей национального открытого Чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.