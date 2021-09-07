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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин 07.09.2021

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Утренний разворот 07.09.2021. Майерс и Нарышкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (7 Сентября 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают неделю вместе с вами!

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Роман Степанов, запрещенный в служении священник

- Валерий Карбалевич, белорусский политолог

 

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