Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко 02.09.2021
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают неделю вместе с вами!
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Роман Степанов, запрещенный в служении священник
- Валерий Карбалевич, белорусский политолог
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