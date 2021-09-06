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Открытый эфир. МИ-6 и ЦРУ в Афганистане и ядерные эксперименты Украины 06.09.2021

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Открытый эфир 06.09.2021. МИ-6 и ЦРУ в Афганистане и ядерные эксперименты Украины
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Открытый эфир - МИ-6 и ЦРУ в Афганистане и ядерные эксперименты Украины (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Восточные слабости. В Панджерском ущелье продолжаются кровопролитные бои. Почему талибы* заговорили о победе над Северным Альянсом?

 

- Гюльчатай, открой личико - как хваленые английские спецназовцы бежали из Афганистана в женских платьях?

 

- Уходи и дверь закрой. Чем на самом деле закончилась кампания «демократизации» Ближнего Востока, объявленная 20 лет назад?

 

- Урано патриотизм. Как власти на Украине самоубийственно приближают второй Чернобыль? Кто отдает почти выработавшие ресурс атомные станции в руки американской корпорации, объявившей себя банкротом?

 

- «Кто отрежет ей голову и принесет ее, тот попадет в рай». Как жили женщины в Афганистане до прихода талибов*? Почему известная певица каждый день ждала смерти?


*Талибы, «Талибан» - террористическая организация и ее члены, запрещенные на территории РФ.

 

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