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Открытый эфир. Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света 03.09.2021

- Восточные слабости. В Панджерском ущелье продолжаются кровопролитные бои. Почему талибы* заговорили о победе над Северным Альянсом?

- Гюльчатай, открой личико - как хваленые английские спецназовцы бежали из Афганистана в женских платьях?

- Уходи и дверь закрой. Чем на самом деле закончилась кампания «демократизации» Ближнего Востока, объявленная 20 лет назад?

- Урано патриотизм. Как власти на Украине самоубийственно приближают второй Чернобыль? Кто отдает почти выработавшие ресурс атомные станции в руки американской корпорации, объявившей себя банкротом?

- «Кто отрежет ей голову и принесет ее, тот попадет в рай». Как жили женщины в Афганистане до прихода талибов*? Почему известная певица каждый день ждала смерти?



*Талибы, «Талибан» - террористическая организация и ее члены, запрещенные на территории РФ.

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