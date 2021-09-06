Открытый эфир - МИ-6 и ЦРУ в Афганистане и ядерные эксперименты Украины (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
Открытый эфир. Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света 03.09.2021
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- Восточные слабости. В Панджерском ущелье продолжаются кровопролитные бои. Почему талибы* заговорили о победе над Северным Альянсом?
- Гюльчатай, открой личико - как хваленые английские спецназовцы бежали из Афганистана в женских платьях?
- Уходи и дверь закрой. Чем на самом деле закончилась кампания «демократизации» Ближнего Востока, объявленная 20 лет назад?
- Урано патриотизм. Как власти на Украине самоубийственно приближают второй Чернобыль? Кто отдает почти выработавшие ресурс атомные станции в руки американской корпорации, объявившей себя банкротом?
- «Кто отрежет ей голову и принесет ее, тот попадет в рай». Как жили женщины в Афганистане до прихода талибов*? Почему известная певица каждый день ждала смерти?
*Талибы, «Талибан» - террористическая организация и ее члены, запрещенные на территории РФ.
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