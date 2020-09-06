Первый визит Владимира Зеленского в США был в топе мировых новостей целую неделю. Американская поездка украинского президента, по замыслу Киева, должна была вернуть Украину в международную информационную повестку, но и надолго там закрепить.

Президент Украины презентовал новый грандиозный проект по Трансформации страны. Цена вопроса - 277 млрд долларов. Но почему содержание документа до сих пор держится в секрете от граждан Незалежной? И почему бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер считает ранее выделенные Киеву деньги потраченными впустую?

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