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Специальный репортаж. Пролеты во сне и наяву 06.09.2021

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Специальный репортаж 06.09.2021. Пролеты во сне и наяву
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Специальный репортаж - Пролеты во сне и наяву (6 Сентября 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Первый визит Владимира Зеленского в США был в топе мировых новостей целую неделю. Американская поездка украинского президента, по замыслу Киева, должна была вернуть Украину в международную информационную повестку, но и надолго там закрепить.

 

Президент Украины презентовал новый грандиозный проект по Трансформации страны. Цена вопроса - 277 млрд долларов. Но почему содержание документа до сих пор держится в секрете от граждан Незалежной? И почему бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер считает ранее выделенные Киеву деньги потраченными впустую?

 

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