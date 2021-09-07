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Политическая Россия. Зеленский просит Путина о встрече 07.09.2021

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Политическая Россия 07.09.2021. Зеленский просит Путина о встрече
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Политическая Россия - Зеленский просит Путина о встрече (7 Сентября 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Недели не прошло со встречи Зеленского с Байденом, а он уже просит о новой встрече. Что-то идёт не так в украинском гетманстве: Северный Поток 2 запускается уже на днях, финансовая помощь Украине с Запада как-то иссякла, а единственным достижением от встречи с американским президентом стал добровольный приём Украиной пяти тысяч афганских беженцев, да еще и за свой счёт. Помочь тут может только Путин. О встрече с ним и просит Зеленский

 

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