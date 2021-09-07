Соловьёв LIVE - Соловьев в трёх словах вынес приговор извергу, который убил двух девочек в Кузбассе (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал информацию о поимке подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Кузбассе и буквально в трёх словах вынес свой приговор. За подобные преступления, уверен ведущий, нужна "только смертная казнь".
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