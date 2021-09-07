Пятница. Вечер. Зеленский в США: поражение или победа? Байден поможет Украине

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Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ

Важное. Зеленский хочет "съехать" с Минска? Встреча с Путиным

Обсуждаемые темы:

- Преграды на пути встречи Зеленского и Путина

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