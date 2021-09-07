Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Кушнир, Гнатуш, Дудкин, Землянская (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
"Международная панорама". Как встреча Зеленеского и Байдена повлияла на международную политику
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Темы эфира:
- Давление на оппозицию
- Повышение тарифов
- Закрытие телеканалов
- Давление на СМИ
- Действия власти
- Новый политический сезон
- Работа ВРУ
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