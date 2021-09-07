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Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Кушнир, Гнатуш, Дудкин, Землянская 07.09.2021

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Перший Незалежний 07.09.2021. LIVE ШОУ. Кушнир, Гнатуш, Дудкин, Землянская
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Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Кушнир, Гнатуш, Дудкин, Землянская (7 Сентября 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Темы эфира:
- Давление на оппозицию
- Повышение тарифов
- Закрытие телеканалов
- Давление на СМИ
- Действия власти
- Новый политический сезон
- Работа ВРУ

 

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