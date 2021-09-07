Зачем ФСБ рассекретила дело японских биологов-убийц? Правда ли, что США разрабатывают против России биологическое оружие? И почему Байден обещает миру новую пандемию уже в это десятилетие?



Неужели сомневающихся в Куликовской битве и Ледовом побоище признают экстремистами? Почему России грозит всплеск подросткового экстремизма? И что будет, если русского святого приравнять к предателю Власову?

Смотрите онлайн Место встречи Без срока давности (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.