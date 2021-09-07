Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток-2». В Раде предлагают признать ФСБ РФ и генштаб России террористическими организациями.

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