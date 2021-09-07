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Время покажет. Что хочет Украина? 07.09.2021

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Видео 07.09.2021. Время покажет. Что хочет Украина?
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Видео - Время покажет. Что хочет Украина? (7 Сентября 2021)

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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток-2». В Раде предлагают признать ФСБ РФ и генштаб России террористическими организациями.

 

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