Соловьёв LIVE - СРОЧНО. В Кузбассе задержан педофил, убивший двух девочек. Нужно ли возвращать смертную казнь (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«СИБИРЬ LIVE» в эфире со специальным выпуском. В студии - Андрей Баев.
Обсуждаем резонансное убийство педофилом двух кузбасских школьниц в прямом эфире.
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