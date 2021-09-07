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Соловьев в трёх словах вынес приговор извергу, который убил двух девочек в Кузбассе

«СИБИРЬ LIVE» в эфире со специальным выпуском. В студии - Андрей Баев.

Обсуждаем резонансное убийство педофилом двух кузбасских школьниц в прямом эфире.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. В Кузбассе задержан педофил, убивший двух девочек. Нужно ли возвращать смертную казнь (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.