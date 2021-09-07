Украина в панике, Зеленский по-прежнему умоляет конгрессменов США сохранить санкции против РФ за Северный поток-2, будут ли Штаты размахивать кулаками после драки? Быть или не быть, Киев в очередной раз заявил о стремлении провести встречу Путина и Зеленского, российская сторона тоже в принципе готова, осталось понять, что на ней обсуждать.

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