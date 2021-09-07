Шафран. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват 24.08.2021

Нас пытаются убедить, что трансгуманизм - это абстрактная утопия. Они врут, это реально существующая технология и захватывающая всё новые и новые умы агрессивная идеология. За примерами далеко ходить не надо. Во Владивостоке вот-вот начнут экспериментировать с чипированием людей. Что может человечество противопоставить новой квазирелигии?

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