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Царьград. Главное. 80% мужчин не доживает до пенсии. Кудрин настаивает на приватизации. Долги населения бьют рекорды 07.09.2021

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Царьград. Главное 07.09.2021. 80% мужчин не доживает до пенсии. Кудрин настаивает на приватизации. Долги населения бьют рекорды
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Царьград. Главное - 80% мужчин не доживает до пенсии. Кудрин настаивает на приватизации. Долги населения бьют рекорды (7 Сентября 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Вице-премьер Т. Голикова заявила, что 80% мужчин в России не доживает до пенсии, а отмена МРОТ приведёт к хаосу. В свою очередь, глава Счётной палаты А. Кудрин настаивает на необходимости новой приватизации. По его словам, это позволит вывести страну на "новый уровень эффективности". Элита всё чаще вспоминает Горбачёва – готовят "перестройку 2.0"? Между тем рынок необеспеченного кредитования в России обновил рекордные показатели по выдаче новых кредитов. Только в августе банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на почти 647 млрд руб. Чем закончится "долговая гонка"?

 

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