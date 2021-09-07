Царьград. Главное - 80% мужчин не доживает до пенсии. Кудрин настаивает на приватизации. Долги населения бьют рекорды (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Вице-премьер Т. Голикова заявила, что 80% мужчин в России не доживает до пенсии, а отмена МРОТ приведёт к хаосу. В свою очередь, глава Счётной палаты А. Кудрин настаивает на необходимости новой приватизации. По его словам, это позволит вывести страну на "новый уровень эффективности". Элита всё чаще вспоминает Горбачёва – готовят "перестройку 2.0"? Между тем рынок необеспеченного кредитования в России обновил рекордные показатели по выдаче новых кредитов. Только в августе банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на почти 647 млрд руб. Чем закончится "долговая гонка"?
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