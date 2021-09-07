Соловьёв LIVE - Иордания. Королевство и короли. АРМАГЕДДОНЫЧ (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
СРОЧНО. В Кузбассе задержан педофил, убивший двух девочек. Нужно ли возвращать смертную казнь
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о королевстве Иордания и её королях.
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