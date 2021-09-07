В этом выпуске:

- Российскую экономику спасёт приватизация, говорит Кудрин;

- Треть граждан трудоспособного возраста не доживает до пенсии;

- Дыру в московском бюджете закрыли пенсионными накоплениями;

- Закупки товаров из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на треть;

- Сбер с начала года нарастил выдачу кредитов населению почти на 16 с половиной процентов;

- В Китае запахло корпоративным кризисом, сопоставимым с обвалом Леман Бразерс в 2008-м;

- Канадские антиваксеры закидали премьера Трюдо камнями;

- Афганцы не могут снять деньги со своих счетов;

- Оппозиция официально объявила войну режиму в Мьянме;

- Питерские активисты пытаются отбить у РПЦ улицу Книпович.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мужики дохнут. Контратака антиваксеров. Китайский дефолт? Галопом по Европам (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.