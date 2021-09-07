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Константин Сёмин. Мужики дохнут. Контратака антиваксеров. Китайский дефолт? Галопом по Европам 07.09.2021

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Константин Сёмин 07.09.2021. Мужики дохнут. Контратака антиваксеров. Китайский дефолт? Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Мужики дохнут. Контратака антиваксеров. Китайский дефолт? Галопом по Европам (7 Сентября 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

В этом выпуске:
- Российскую экономику спасёт приватизация, говорит Кудрин;
- Треть граждан трудоспособного возраста не доживает до пенсии;
- Дыру в московском бюджете закрыли пенсионными накоплениями;
- Закупки товаров из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на треть;
- Сбер с начала года нарастил выдачу кредитов населению почти на 16 с половиной процентов;
- В Китае запахло корпоративным кризисом, сопоставимым с обвалом Леман Бразерс в 2008-м;
- Канадские антиваксеры закидали премьера Трюдо камнями;
- Афганцы не могут снять деньги со своих счетов;
- Оппозиция официально объявила войну режиму в Мьянме;
- Питерские активисты пытаются отбить у РПЦ улицу Книпович.

 

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