О Моргенштерне, русофобе Мирзализаде и национализме в Казахстане

Талибы* или Зеленский – кто более дорог для США

В очередном выпуске видеоблога продолжил анализ ситуации в Афганистане. Рассказал о том, что основные страны-участники НАТО играют на старых межэтнических конфликтах.



- Что происходит в Афганистане сегодня

- Как Запад разжигает внутренний конфликт в Афганистане

- Почему в НАТО сделали ставку на Ахмада Масуда

- Взгляд на ситуацию со стороны сопредельных государств

- Историческая аналогия с Гражданской войной

- Для чего НАТО разжигает очередной конфликт в Афганистане

* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда от 14.02.2003г.

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