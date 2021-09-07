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Николай Стариков. Талибы* в Панджшерском ущелье – что будет дальше с Афганистаном 07.09.2021

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Николай Стариков 07.09.2021. Талибы* в Панджшерском ущелье – что будет дальше с Афганистаном
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Николай Стариков - Талибы* в Панджшерском ущелье – что будет дальше с Афганистаном (7 Сентября 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске видеоблога продолжил анализ ситуации в Афганистане. Рассказал о том, что основные страны-участники НАТО играют на старых межэтнических конфликтах.


- Что происходит в Афганистане сегодня
- Как Запад разжигает внутренний конфликт в Афганистане
- Почему в НАТО сделали ставку на Ахмада Масуда
- Взгляд на ситуацию со стороны сопредельных государств
- Историческая аналогия с Гражданской войной
- Для чего НАТО разжигает очередной конфликт в Афганистане

 

* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда от 14.02.2003г.

 

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