Николай Стариков - Талибы* в Панджшерском ущелье – что будет дальше с Афганистаном (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске видеоблога продолжил анализ ситуации в Афганистане. Рассказал о том, что основные страны-участники НАТО играют на старых межэтнических конфликтах.
- Что происходит в Афганистане сегодня
- Как Запад разжигает внутренний конфликт в Афганистане
- Почему в НАТО сделали ставку на Ахмада Масуда
- Взгляд на ситуацию со стороны сопредельных государств
- Историческая аналогия с Гражданской войной
- Для чего НАТО разжигает очередной конфликт в Афганистане
* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда от 14.02.2003г.
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