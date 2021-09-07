Соловьёв LIVE - Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко (7 Сентября 2021)
Опубликовано: 7 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
СРОЧНО. В Кузбассе задержан педофил, убивший двух девочек. Нужно ли возвращать смертную казнь
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
- Афганистан — запланированный крах.
- Сибирь — строительство новых городов и с чем связана атака на Шойгу.
- Эвтаназия на Западе — уже можно.
- Пушкинские карты — дали, не спросив, нужны ли?
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗВЕРИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ» или кто виноват в гибели детей?
⁃ Очередная трагедия — можно ли избежать повторения?
⁃ Сколько на самом деле виновных в каждом убийстве?
⁃ Казнить, сажать или жалеть — что делать с преступниками?
⁃ Мы все ни при чем?
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