Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко 07.09.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 07.09.2021. Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко
07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко (7 Сентября 2021)

134 просмотра
4
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
- Афганистан — запланированный крах.
- Сибирь — строительство новых городов и с чем связана атака на Шойгу.
- Эвтаназия на Западе — уже можно.
- Пушкинские карты — дали, не спросив, нужны ли?
 
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗВЕРИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ» или кто виноват в гибели детей?
⁃ Очередная трагедия — можно ли избежать повторения?
⁃ Сколько на самом деле виновных в каждом убийстве?
⁃ Казнить, сажать или жалеть — что делать с преступниками?
⁃ Мы все ни при чем?
 
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Смертная казнь для педофилов. Комик-русофоб хочет вернуться. Диверсия в Крыму. Лабиринт Карнаухова 07.09.2021НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Итоги встречи с Байденом: что привез Зеленский из США 07.09.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 07.09.2021Вести в 20:00 07.09.2021Соловьёв LIVE. Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко 07.09.2021Николай Стариков. Талибы* в Панджшерском ущелье – что будет дальше с Афганистаном 07.09.2021Время покажет. "Северный поток-2" завершен 07.09.2021Константин Сёмин. Мужики дохнут. Контратака антиваксеров. Китайский дефолт? Галопом по Европам 07.09.2021Анатолий Шарий. Слуга Народа. Отмазать любой ценой 07.09.2021Стратегия с Анной Шафран 07.09.2021Особое мнение. Александр Проханов 07.09.2021Соловьёв LIVE. Иордания. Королевство и короли. АРМАГЕДДОНЫЧ 07.09.202160 минут. Вечерний выпуск. В Раде предложили признать террористами ФСБ и Генштаб России 07.09.2021Выборы-2021. Дебаты на ТВЦ 07.09.2021Выборы-2021. Дебаты на Первом канале 07.09.2021

Все ток-шоу