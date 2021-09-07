Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

- Афганистан — запланированный крах.

- Сибирь — строительство новых городов и с чем связана атака на Шойгу.

- Эвтаназия на Западе — уже можно.

- Пушкинские карты — дали, не спросив, нужны ли?



ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗВЕРИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ» или кто виноват в гибели детей?

⁃ Очередная трагедия — можно ли избежать повторения?

⁃ Сколько на самом деле виновных в каждом убийстве?

⁃ Казнить, сажать или жалеть — что делать с преступниками?

⁃ Мы все ни при чем?



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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Звери против людей. Кто виноват в гибели детей? Наши с Борисом Якеменко (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.