Если не обманывать себя, то такой паники в мире не наблюдалось уже давно, при этом видна вся разрозненность движений, суетливость. Западный миропорядок, основанный на правилах, завел международную политику в тупик, ведь они не понимают, какие правила. А от того, что было раньше, они тоже отказались. Теперь непонятно, что такое хорошо для них, что такое плохо, не к кому подойти крошке сыну, чтобы спросить об этом.

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