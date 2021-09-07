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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.09.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.09.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (7 Сентября 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 7 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Если не обманывать себя, то такой паники в мире не наблюдалось уже давно, при этом видна вся разрозненность движений, суетливость. Западный миропорядок, основанный на правилах, завел международную политику в тупик, ведь они не понимают, какие правила. А от того, что было раньше, они тоже отказались. Теперь непонятно, что такое хорошо для них, что такое плохо, не к кому подойти крошке сыну, чтобы спросить об этом.

 

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Комментариев: 1
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7 Сентября 2021, 20:56
толстомордый циник-прохвост, с имуществом и видом на место жительства в Италии учит русских придурков Россию любить. Такое возможно только в Стране Дураков!
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