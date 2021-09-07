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Время в 21:00 07.09.2021

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Время в 21:00 07.09.2021
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Время в 21:00 (7 Сентября 2021)

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Опубликовано: 8 Сентября 2021

Смотрите в этом выпуске: подрывная деятельность украинских спецслужб на территории России подтверждена признаниями и зафиксирована на видео; власти выделили деньги на создание "санитарного щита" России; Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму; студенты и школьники смогут участвовать в программе молодежного туризма; учения МЧС проходят в Арктике; международный автосалон открылся в Германии; 10 лет со дня авиакатастрофы с игроками ярославского «Локомотива; в Москве открылась выставка художника Юрия Пименова.

 

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