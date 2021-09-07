Смотрите в этом выпуске: подрывная деятельность украинских спецслужб на территории России подтверждена признаниями и зафиксирована на видео; власти выделили деньги на создание "санитарного щита" России; Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму; студенты и школьники смогут участвовать в программе молодежного туризма; учения МЧС проходят в Арктике; международный автосалон открылся в Германии; 10 лет со дня авиакатастрофы с игроками ярославского «Локомотива; в Москве открылась выставка художника Юрия Пименова.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (7 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.