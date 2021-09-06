Что привез Зеленский из Америки для себя и для Украины? Осуществим ли его амбициозный план по трансформации Незалежной объемом в 80 проектов и бюджетом в 277 млрд долларов? Почему этот план президент Зеленский представил в США, не посоветовавшись с собственным народом? Какие ошибки совершили политтехнологи из «Квартала-95»? Сколько денег и на что именно выделил Зеленскому американский Большой Брат? И насколько действительно велико желание Байдена поддержать Украину как в экономическом, так и в политическом смыслах?

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