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Между тем. Американские гастроли Зеленского 06.09.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 06.09.2021. Американские гастроли Зеленского
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Между тем с Наталией Метлиной - Американские гастроли Зеленского (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 8 Сентября 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Что привез Зеленский из Америки для себя и для Украины? Осуществим ли его амбициозный план по трансформации Незалежной объемом в 80 проектов и бюджетом в 277 млрд долларов? Почему этот план президент Зеленский представил в США, не посоветовавшись с собственным народом? Какие ошибки совершили политтехнологи из «Квартала-95»? Сколько денег и на что именно выделил Зеленскому американский Большой Брат? И насколько действительно велико желание Байдена поддержать Украину как в экономическом, так и в политическом смыслах?

 

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