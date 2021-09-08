Полный контакт. Позор Зеленского в США. Левински для Байдена. Пародия на президента 02.09.2021

Полный контакт. Слабоумие и отвага в Таллине. Приговор БЧБ-протесту. Талибы* смяли сопротивление 07.09.2021

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