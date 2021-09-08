Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Олег Матвейчев. Алексей Трифонов (8 Сентября 2021)
Опубликовано: 8 Сентября 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко 02.09.2021
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Гости эфира:
- "Эхономика". Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»
- Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Алексей Трифонов, полковник полиции в отставке
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