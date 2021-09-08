Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Гости эфира:

- "Эхономика". Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»

- Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ

- Алексей Трифонов, полковник полиции в отставке

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Олег Матвейчев. Алексей Трифонов (8 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.