Никаких претензий к современной молодежи: она точно не хуже той, что была, — уверен Захар Прилепин. Но это вовсе не означает, что не о чем переживать. Переживать как раз есть о чем.



Молодежь любит TikTok и YouTube, Instagram и рэп, им нравится комик Даня Поперечный, и в целом, ими легко управлять. Главное, сказать, что ты ими не управляешь, а они сами делают свой выбор, — и вот они типа делают выбор, который на самом деле сделали для них их любимые взрослые блогеры, типа Пивоварова, Шихман и Дудя.



И перечисленные, а так же не перечисленные интернет-учителя научили детей самому главному: они живут в тиранической стране, где все скучно и противно, к тому же эта страна постоянно воюет, в то время, как никто в мире этим больше не занимается, потому что это только нашим людоедам может в голову прийти. Сотни миллионов в ежедневном режиме читают и слушают: в России победобесие, нам нечем гордиться, СССР инициатор войны, коммунизм и фашизм — одно и то же. Кто и зачем муссирует эти тезисы? И где взять действительно стоящие ориентиры?

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