Битва за Афганистан окончена, но война за его ресурсы только начинается, как беднейшая страна мира вдруг стала обладателем несметных богатств? Неужели талибы* вернулись уже не для того, чтобы построить халифат, а просто делать бизнес? Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой уже дает признательные показания, неужели он и есть тот самый зловещий тюменский маньяк, который похищал детей и которого не могли найти почти четверть века?

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (28 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.