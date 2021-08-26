Всю эту и следующую неделю в Московской области проходит международный форум «Армия - 2021». От стрелкового оружия и сухопутной техники до средств ПВО. Все основные сегменты российского ОПК представлены в одном месте - на площадке парка «Патриот». Ни один форум «Армия» не обходится без демонстрации новинок. В этом году их набралось более полусотни. Но где и как рождаются идеи для российской оборонки? И что нового из техники уже показали на форуме «АРМИЯ -2021»? В студии программы «Между тем» - главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной «Армия - 2021»: что нового (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.