Когда ждать четвертой волны коронавируса и что сделать, чтобы ее последствия не захлестнули? Особенности вакцинации и ревакцинации: кому и когда надо делать вторую прививку? Что противопоставить антипрививочникам, и как увеличить число желающих вакцинироваться? Что спасет от новых опасных штаммов? Есть антитела, нет антител - какая для нас разница? Какие три эпидемии врачи ожидают осенью, и что делать?

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной COVID-19: планы на осень (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.