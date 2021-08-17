Между тем. Белоруссия. год после протестов 12.08.2021

Почему президент Молдовы Майя Санду сменила свою привычную риторику в адрес России и решила идти на сближение с Москвой? Каковы итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев? Удастся ли снять барьеры в торговле и снять ограничения для российских экспортеров? Какой будет судьба Приднестровья, снимет ли Санду транспортную блокаду? Удастся ли перезагрузить российско-молдавские отношения, несмотря на разногласия? И как Майя Санду сумеет балансировать между Западом и Востоком?

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