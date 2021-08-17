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Между тем. Россия - Молдова: перезагрузка 17.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 17.08.2021. Россия - Молдова: перезагрузка
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Между тем с Наталией Метлиной - Россия - Молдова: перезагрузка (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Почему президент Молдовы Майя Санду сменила свою привычную риторику в адрес России и решила идти на сближение с Москвой? Каковы итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев? Удастся ли снять барьеры в торговле и снять ограничения для российских экспортеров? Какой будет судьба Приднестровья, снимет ли Санду транспортную блокаду? Удастся ли перезагрузить российско-молдавские отношения, несмотря на разногласия? И как Майя Санду сумеет балансировать между Западом и Востоком?

 

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