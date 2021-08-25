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Между тем. 12: выбор Афганистана 25.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 25.08.2021. 12: выбор Афганистана
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Между тем с Наталией Метлиной - 12: выбор Афганистана (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Почему талибы* - члены запрещенной в России террористической организации, захватив власть, не признают единого лидера? Каким будет совет двенадцати? Как пресекать вылазки террористов за пределы Афганистана? Что, кроме санкций, может предложить Запад? Можно ли договариваться с новой афганской властью? И куда пойдут миллионы новых беженцев? 

 

Чем грозит миру политический кризис в Афганистане и как будут развиваться события - рассуждают ведущая программы «Между тем» Наталия Метлина и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

 

* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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