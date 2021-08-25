Между тем с Наталией Метлиной

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Почему талибы* - члены запрещенной в России террористической организации, захватив власть, не признают единого лидера? Каким будет совет двенадцати? Как пресекать вылазки террористов за пределы Афганистана? Что, кроме санкций, может предложить Запад? Можно ли договариваться с новой афганской властью? И куда пойдут миллионы новых беженцев?

Чем грозит миру политический кризис в Афганистане и как будут развиваться события - рассуждают ведущая программы «Между тем» Наталия Метлина и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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