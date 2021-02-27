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Центральное телевидение 27.02.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 27.02.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (27 Февраля 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

На чем построен черный рынок вакцин от коронавируса? Где и как он функционирует, кто является его клиентом? По какой причине укол без очереди так дорог? Банды малолеток держат в страхе целые районы и кварталы. Почему их обыватели бояться лишний раз выйти на улицу, а хулиганы считают, что им все дозволено? Как бесконтрольное печатание доллара, защитники климата в целом и Грета Тунберг в частности разгоняют с каждым днем цены на продукты питания? Грозит ли миру голод в этом году?

 

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