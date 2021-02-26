- Путин провел переговоры с Лукашенко. Был ли в этом какой-то сигнал Западу?

- Обращения и противоречия Тихановской

- Как Украина собирается возвращать Донбасс

- Киев обвинил Крым в нарушении правил ведения войны. Какой?

- Индийская вакцина на Украине: вопросов больше, чем ответов

- Феномен стены Яценюка: деньги на нее выделяют, а строительства нет

- На проект железной дороги в Прибалтике Rail Baltica нет денег. Кто виноват?

- Осквернение мемориала советским воинам в Екабпилсе

- Пашинян против "Искандеров" и Генштаба. Что происходит в Армении?

- Саакашвили анонсирует революцию в Грузии

- Министр здравоохранения Украины собирается испытывать на гражданах страны индийский спрей от коронавируса. Знает ли об этом Зеленский?

Смотрите онлайн Армен Гаспарян Итоги недели: Противоречия Тихановской, киевские эксперименты, движ Саакашвили и ж/д нищета Латвии (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.