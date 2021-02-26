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Армен Гаспарян. Итоги недели: Противоречия Тихановской, киевские эксперименты, движ Саакашвили и ж/д нищета Латвии 26.02.2021

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Армен Гаспарян 26.02.2021. Итоги недели: Противоречия Тихановской, киевские эксперименты, движ Саакашвили и ж/д нищета Латвии
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Армен Гаспарян - Итоги недели: Противоречия Тихановской, киевские эксперименты, движ Саакашвили и ж/д нищета Латвии (26 Февраля 2021)

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Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Армен Гаспарян

- Путин провел переговоры с Лукашенко. Был ли в этом какой-то сигнал Западу?
- Обращения и противоречия Тихановской
- Как Украина собирается возвращать Донбасс
- Киев обвинил Крым в нарушении правил ведения войны. Какой?
- Индийская вакцина на Украине: вопросов больше, чем ответов
- Феномен стены Яценюка: деньги на нее выделяют, а строительства нет
- На проект железной дороги в Прибалтике Rail Baltica нет денег. Кто виноват?
- Осквернение мемориала советским воинам в Екабпилсе
- Пашинян против "Искандеров" и Генштаба. Что происходит в Армении?
- Саакашвили анонсирует революцию в Грузии
- Министр здравоохранения Украины собирается испытывать на гражданах страны индийский спрей от коронавируса. Знает ли об этом Зеленский?

 

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