Армен Гаспарян - Зеленский суетится, отец Сапеги просит, Санду демонстрирует "этодругое" и Литва ждет Яценюка (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
Ведущие: Армен Гаспарян
Либералы убывают в Грузию. Шведы ждут нападения Кремля. Украина не признает саммит Путин-Байден
Зеленский жалуется на МВФ, Тихановская на дом, Санду на лидеров, а Прибалтика - на древесную щепу
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