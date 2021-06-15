Между тем с Наталией Метлиной - «Большая семерка». Итоги (15 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Кто принимал решения на только что прошедшем саммите лидеров G7 в британском Корнуолле - «Большая семерка» или президент США? Как отразится на международных отношениях беспрецедентно жесткая позиция Запада по Китаю, и будет ли успешен проект, который задуман как альтернатива «Шелковому пути» в странах Азии?
Чем вызвана неопределенность формулировок, касающихся России? Почему Меркель сменила риторику в отношении Москвы? Что принесет миру и нашей стране перезапуск механизма единого управления внешней политикой коллективного Запада? Что означает исключение России из числа «конструктивных партнеров» на саммите НАТО?
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