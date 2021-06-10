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Между тем. Байден: сны о Европе 10.06.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 10.06.2021. Байден: сны о Европе
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Между тем с Наталией Метлиной - Байден: сны о Европе (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Между европейскими союзниками и Путиным: президент США отправляется в свое первое зарубежное турне, пытаясь вернуть Америке позиции лидера Западного мира. Джо Байден собирается восстановить роль США в НАТО и Большой Семерке. Между тем, самое главное случится, конечно же, в Женеве 16 июня, когда состоится историческая встреча президентов России и США. Как она повлияет на отношения двух стран? Ждет ли мир перезагрузка? Или очередной раунд «холодной войны»? Планета застыла в ожидании перед главной интригой наступившего лета.

 

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