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Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать 03.06.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 03.06.2021. Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать
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Между тем с Наталией Метлиной - Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Шпионский скандал в Европе накануне встречи президентов России и США - что бы это значило? Почему именно датской военной разведке американские спецслужбы доверили прослушку европейских лидеров? Как связан сегодняшний скандал с деятельностью Джо Байдена в его бытность вице-президентом в 2013 году и что знает об этом Эдвард Сноуден? Насколько крепки отношения между союзниками? Что заставляет Вашингтон, несмотря на все санкции, пытаться наладить диалог с Москвой? Что общего между двумя саммитами: Хрущев-Кеннеди и Путин-Байден? И каких итогов ждать от встречи в верхах 16 июня?

 

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