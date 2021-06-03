Между тем. Украина: мы с тобой другой крови 31.05.2021

Шпионский скандал в Европе накануне встречи президентов России и США - что бы это значило? Почему именно датской военной разведке американские спецслужбы доверили прослушку европейских лидеров? Как связан сегодняшний скандал с деятельностью Джо Байдена в его бытность вице-президентом в 2013 году и что знает об этом Эдвард Сноуден? Насколько крепки отношения между союзниками? Что заставляет Вашингтон, несмотря на все санкции, пытаться наладить диалог с Москвой? Что общего между двумя саммитами: Хрущев-Кеннеди и Путин-Байден? И каких итогов ждать от встречи в верхах 16 июня?

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