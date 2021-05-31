Президент Зеленский решил окончательно поделить украинцев на «своих» и «чужих». Новый законопроект вычеркивает из числа коренных народов Незалежной русских, белорусов, молдован, венгров, румын, евреев, цыган и другие этносы. Преимущества в гражданских и прочих правах отныне получают только представители титульной украинской нации, а также три коренных народа - караимы, крымчаки и крымские татары. А все остальные автоматически превратились в бесправные нацменьшинства? С кого берет пример Владимир Зеленский? И зачем ему создавать собственную армию?

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