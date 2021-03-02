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Между тем. Сирийский «дебют» Байдена 02.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 02.03.2021. Сирийский «дебют» Байдена
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Между тем с Наталией Метлиной - Сирийский «дебют» Байдена (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Что стоит за последними американскими бомбардировками Сирии? И почему даже соратники-демократы президента США Джо Байдена хотят лишить его военных полномочий? К чему может привести очередной виток конфронтации между Вашингтоном и Тегераном? Зачем США срочно перебрасывают в Сирию боевиков-исламистов?

 

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