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Европа должна подтвердить гегемонию США. На это были направлены и речь президента Джо Байдена на саммите ЕС, и визит госсекретаря Энтони Блинкена в Европу. Очевидно, что Америка при нынешнем главе будет уже не та, что при предшественнике, но она теперь сильно отличается и от Америки Обамы.

После штурма Капитолия многие европейцы усомнились в исправности американской демократии, а отказ американцев поставлять свои вакцины в страны ЕС заставляет крепко задуматься - может ли Европа вообще всерьез рассчитывать на поддержку США? Какое будущее ждет североатлантическое партнерство?

И что стоит за громкими словами Байдена о «возращении Америки»? Сплотить вокруг себя «Альянс демократий», а Совбез ООН отправить на свалку истории? Как Америка собирает союзников, чтобы противостоять Москве и Пекину? И кого еще кроме стран НАТО Вашингтон готов принять в клуб блюстителей западных ценностей?

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