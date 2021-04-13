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Между тем. На что готов пойти Зеленский ради НАТО 13.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 13.04.2021. На что готов пойти Зеленский ради НАТО
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Между тем с Наталией Метлиной - На что готов пойти Зеленский ради НАТО (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Американские эсминцы с крылатыми ракетами на борту уже в Черном море, в Киеве разгружаются натовские транспортные самолеты, а к границам ЛДНР продолжают идти эшелоны с тяжелой военной техникой ВСУ.

 

Ситуация вокруг Донбасса накаляется. На что готов пойти Владимир Зеленский ради НАТО? Украинские националисты рвутся в бой. Зачем главному радикалу страны Андрею Билецкому понадобилась собственная армия? И что дальше - погромы и руины? Новые предсказания от Нади-минометчицы - что ждет Украину после правления Зеленского?

 

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