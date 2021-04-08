Между тем. Молдавский тупик: есть ли выход 31.03.2021

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Всемирная организация здравоохранения обозначила в своем докладе четыре версии происхождения коронавируса. Почему доклад ВОЗ о причинах пандемии разочаровал США и еще 13 стран? Зачем нагнетать конспирологию там, где нужно искать возможности для борьбы с COVID-19? Как обстоят дела с вакцинацией в мире и в России?

Откуда берутся третья и четвертые волны коронавируса? Как Россия сумела избежать жесткого карантина? Какие прогнозы на лето? Чем «Спутник Лайт» отличается от «Спутника V»? Как ученые института Гамалеи добились, чтобы вакцина была эффективна против каждого нового штамма? И как пандемия будет развиваться дальше?

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