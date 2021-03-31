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Между тем. Молдавский тупик: есть ли выход 31.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 31.03.2021. Молдавский тупик: есть ли выход
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Между тем с Наталией Метлиной - Молдавский тупик: есть ли выход (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

К чему приведет Молдову тройной кризис - коронавирусный, экономический и политический? Чем закончится борьба Майи Санду и Игоря Додона за российский «Спутник V»? Не приведет ли к новым потрясениям  объявленный президентом Молдовы роспуск парламента?

 

Кто распродает государственные резервы? Почему Румыния - главный спонсор Майи Санду - приостановила финансовую помощь, и на каких условиях сможет ее возобновить? Что происходит в автономиях Молдовы, и почему каждый третий молдаванин вообще не доверяет политикам?

 

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