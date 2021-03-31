Между тем с Наталией Метлиной

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К чему приведет Молдову тройной кризис - коронавирусный, экономический и политический? Чем закончится борьба Майи Санду и Игоря Додона за российский «Спутник V»? Не приведет ли к новым потрясениям объявленный президентом Молдовы роспуск парламента?

Кто распродает государственные резервы? Почему Румыния - главный спонсор Майи Санду - приостановила финансовую помощь, и на каких условиях сможет ее возобновить? Что происходит в автономиях Молдовы, и почему каждый третий молдаванин вообще не доверяет политикам?

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