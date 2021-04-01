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Верховная рада Украины намерена официально переквалифицировать гражданскую войну на Донбассе в конфликт между Украиной и Россией. Таким образом, Киев окончательно блокирует выполнение «минских соглашений», где сторонами конфликта определены Украина и непризнанные республики ДНР и ЛНР.

Между тем, Владимир Зеленский уже подписал новую стратегию безопасности - Россия в документе названа «реальным противником», с которым предполагается вести всенародную войну партизанского типа. Так что же на самом деле представляет собой новая военная стратегия Украины? Поможет ли она Незалежной вступить в НАТО? И чем в итоге закончится очередная эскалация на Донбассе?

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