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Между тем. Украина-2021: в НАТО или в партизаны 01.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 01.04.2021. Украина-2021: в НАТО или в партизаны
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Между тем с Наталией Метлиной - Украина-2021: в НАТО или в партизаны (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Верховная рада Украины намерена официально переквалифицировать гражданскую войну на Донбассе в конфликт между Украиной и Россией. Таким образом, Киев окончательно блокирует выполнение «минских соглашений», где сторонами конфликта определены Украина и непризнанные республики ДНР и ЛНР.

 

Между тем, Владимир Зеленский уже подписал новую стратегию безопасности - Россия в документе названа «реальным противником», с которым предполагается вести всенародную войну партизанского типа. Так что же на самом деле представляет собой новая военная стратегия Украины? Поможет ли она Незалежной вступить в НАТО? И чем в итоге закончится очередная эскалация на Донбассе?

 

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