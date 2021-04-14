Между тем. Страсти по Украине: к чему Вашингтон толкает Киев 08.04.2021

Между тем. На что готов пойти Зеленский ради НАТО 13.04.2021

Какие дипломатические пути разрешения конфликта на юго-востоке Украины могут предотвратить войну? Почему Владимир Зеленский упорно настаивает на участии Соединенных Штатов в Нормандском формате и что будет, если действительно его расширить? Что конкретно сделали для украинской экономики ЕС и США?

Какое будущее ждет Украину, если она полностью отдастся на волю Запада? Каддафи, Саакашвили, Милошевич, Янукович - что у них общего с Зеленским? В каких махинациях и скандалах на Украине замешаны ее западные друзья, и чем обернется для самих украинцев военная помощь НАТО?

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