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Между тем. Донбасс: как избежать войны 14.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 14.04.2021. Донбасс: как избежать войны
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Между тем с Наталией Метлиной - Донбасс: как избежать войны (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Какие дипломатические пути разрешения конфликта на юго-востоке Украины могут предотвратить войну? Почему Владимир Зеленский упорно настаивает на участии Соединенных Штатов в Нормандском формате и что будет, если действительно его расширить? Что конкретно сделали для украинской экономики ЕС и США?

 

Какое будущее ждет Украину, если она полностью отдастся на волю Запада? Каддафи, Саакашвили, Милошевич, Янукович - что у них общего с Зеленским? В каких махинациях и скандалах на Украине замешаны ее западные друзья, и чем обернется для самих украинцев военная помощь НАТО?

 

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