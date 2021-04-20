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Между тем. Беларусь: кто «заказал» президента 20.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 20.04.2021. Беларусь: кто «заказал» президента
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Между тем с Наталией Метлиной - Беларусь: кто «заказал» президента (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Главная новость последних дней - попытка госпереворота в Беларуси. Заговорщики с гражданином США во главе планировали ликвидировать Александра Лукашенко и членов его семьи. Многих высокопоставленных чиновников ждали арест, суд и спецлагеря. Свой кровавый спектакль путчисты хотели разыграть 9 мая. Сейчас они все задержаны и дают признательные показания.

 

Президент Беларуси уверен: его физическое устранение санкционировало руководство США. Кто же эти семь человек, что готовили покушение на Александра Лукашенко? Кто заказчики? Почему высылка из Чехии российских дипломатов совпала с появлением официальной информации об аресте заговорщиков? И о чем новый декрет, который Лукашенко называет самым серьезным решением за все время своего президентства?

 

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