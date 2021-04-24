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Центральное телевидение 24.04.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 24.04.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (24 Апреля 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Как Запад отреагировал на послание Владимира Путина? Отношения России и Чехии. Почему Зеленскому не стоит переступать "красную линию"? Таяние ледников и угроза всемирного потопа. Зачем мошенники записывают наши голоса? Как получить дешевый кредит на загородный дом? Кто охотится за вдовами знаменитостей?

 

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